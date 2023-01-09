Марко Ройс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Аль-Наср»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отреагировал на слухи о своем возможном переходе в саудовский «Аль-Наср».

«Вы думаете наперед, так как у меня осталось всего полгода по контракту с «Боруссией». Но если бы я сказал, что сам не думал об этом, это тоже было бы неправильно. У меня есть человек, который помогает мне разбираться с этим. Сейчас для меня важно просто оставаться в форме. Об остальном вы узнаете в будущем», — цитирует Ройса Kicker.

У 33-летнего немца летом истекает срок действия контракта со «шмелями». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.