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Сегодня, 11:18

Марко Ройс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Аль-Наср»

Виктория Кравченко
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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отреагировал на слухи о своем возможном переходе в саудовский «Аль-Наср».

«Вы думаете наперед, так как у меня осталось всего полгода по контракту с «Боруссией». Но если бы я сказал, что сам не думал об этом, это тоже было бы неправильно. У меня есть человек, который помогает мне разбираться с этим. Сейчас для меня важно просто оставаться в форме. Об остальном вы узнаете в будущем», — цитирует Ройса Kicker.

У 33-летнего немца летом истекает срок действия контракта со «шмелями». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Марко Ройс
ФК Аль-Наср
ФК Боруссия (Дортмунд)
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