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Германия

7 сентября, 00:26

Марко Розе может сменить Тедеско в «Лейпциге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

«Лейпциг» в ближайшее время примет решение о будущем Доменико Тедеско, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство немецкого клуба рассматривает Марко Розе в качестве основного кандидата на случай увольнения Тедеско, которое весьма вероятно.

После пяти матчей чемпионата Германии «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 5 очков. Во вторник команда проиграла «Шахтеру» (1:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре 2021 года. с 2019 по 2021 год наставник занимал пост главного тренера «Спартака» .

Футбол
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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