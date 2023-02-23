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Сегодня, 07:14

Марко Розе рассказал, что думает о будущем Йошко Гвардиолы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе поделился мнением о будущем центрального защитника Йошко Гвардиолы.

21-летний хорват забил гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

«Он будет игроком «РБ Лейпцига» в следующем сезоне. Я тренер, и таков мой запрос. Он всем доволен в нашем клубе. Да, он говорил, что хочет выступать в АПЛ, но не уточнял, когда именно это должно произойти!» — приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел за «Лейпциг» 27 матчей и забил 2 гола.

ФК Лейпциг
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