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Германия

8 сентября, 10:12

Марко Розе возглавил «Лейпциг» после ухода Тедеско

Иван Торопцев
Корреспондент
Марко Розе (в центре).
Фото ФК «Лейпциг»

«Лейпциг» объявил о назначении Марко Розе на пост нового главного тренера команды.

Контракт с 45-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года.

Розе сменил в «Лейпциге» Доменико Тедеско, который работал с командой с декабря 2021 года. Тедеско был отправлен в отставку вчера, 7 сентября.

Предыдущим клубом Розе была дортмундская «Боруссия», которую он возглавлял с июля 2021 года по май 2022 года.

«Лейпциг» занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Германии с 5 очками в 5 матчах. Также команда вышла в 1/16 финала Кубка Германии, в которой сыграет с «Гамбургом». В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» проиграл «Шахтеру» (1:4). После этого поражения Доменико Тедеско был уволен с поста главного тренера.

Доменико Тедеско. Тедеско уволили после двух разгромов за неделю. В «Лейпциге» экс-тренер «Спартака» проработал меньше года

Футбол
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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«Лейпциг» в ближайшее время объявит о назначении Марко Розе новым главным тренером

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