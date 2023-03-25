Баббель о причинах увольнения Нагельсманна: «Его отношения с журналисткой Bild были проблемой для «Баварии»

Бывший игрок «Баварии» Маркус Баббель рассказал о возможной причине увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были темой для обсуждения в раздевалке. То, что он был с ней, совсем не шло на пользу. Его девушка была большой проблемой для «Баварии». Было отсутствие доверия, потому что некоторые игроки просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все попадет в газету», — приводит Баббеля Blick.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что 35-летний специалист открыт для переговоров с «Тоттенхэмом».