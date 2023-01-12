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Германия

Сегодня, 17:00

Маркус Тюрам хочет уйти из «Боруссии» летом в статусе свободного агента

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам намерен отработать контракт с клубом до конца, после чего летом уйти в другую команду в статусе свободного агента, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Именно этот факт осложняет переговоры «Боруссии» с другими клубами относительно возможного трансфера игрока.

Тюрам выступает за «Боруссию» с 2019 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 17 матчей за команду из Менхенгладбаха во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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