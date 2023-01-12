Маркус Тюрам хочет уйти из «Боруссии» летом в статусе свободного агента

Сегодня, 17:00
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам намерен отработать контракт с клубом до конца, после чего летом уйти в другую команду в статусе свободного агента, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Именно этот факт осложняет переговоры «Боруссии» с другими клубами относительно возможного трансфера игрока.
Тюрам выступает за «Боруссию» с 2019 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний француз провел 17 матчей за команду из Менхенгладбаха во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.