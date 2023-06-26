Маркус Тюрам в ближайшее время пройдет медобследование и подпишет контракт с «Интером»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам в ближайшее время станет игроком «Интера», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, форвард подпишет 5-летний контракт с итальянской командой после того, как пройдет медобследование, которое состоится завтра, 27 июня.

Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2023 года.