Маркус Тюрам зимой намерен покинуть гладбахскую «Боруссию»

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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам зимой намерен покинуть клуб, сообщает журналист Сабер Десфарже.
25-летний француз решил не продлевать действующий контракт, истекающий летом. Интерес к нему на данный момент проявляют «Челси», «ПСЖ», «Интер» и «Бавария», однако никто пока не обращался к руководству гладбахцев с конкретным предложением.
Маркус Тюрам забил десять голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 32 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования