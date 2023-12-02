Матч «Бавария» — «Унион» отменен из-за сильного снегопада

Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» отменен из-за сильного снегопада, сообщается на официальном сайте бундеслиги.

Из-за непогоды было приостановлено авиасообщение в Мюнхене. Также пострадало железнодорожное сообщение. Отмечается, что в городе временно остановлена работа метро, автобусов и трамваев.

«Запланированный на сегодня матч был отменен из?за плохих погодных условий в Мюнхене. Из соображений безопасности для всех участников матча было решено не проводить игру», — говорится в заявлении «Униона».

Матч «Бавария» — «Унион» должен был пройти 2 декабря в 17:30 по мск.