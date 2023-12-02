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Сегодня, 12:16

Матч «Бавария» — «Унион» отменен из-за сильного снегопада

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Матч «Бавария» — «Унион» отменен из-за сильного снегопада..
Фото ФК «Унион»
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Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» отменен из-за сильного снегопада, сообщается на официальном сайте бундеслиги.

Из-за непогоды было приостановлено авиасообщение в Мюнхене. Также пострадало железнодорожное сообщение. Отмечается, что в городе временно остановлена работа метро, автобусов и трамваев.

«Запланированный на сегодня матч был отменен из?за плохих погодных условий в Мюнхене. Из соображений безопасности для всех участников матча было решено не проводить игру», — говорится в заявлении «Униона».

Матч «Бавария» — «Унион» должен был пройти 2 декабря в 17:30 по мск.

Источник: https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/bayern-munich-union-berlin-live-team-news-stats-harry-kane-sane-25453
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