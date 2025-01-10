Матч «Боруссии» и «Байера» отложен на 15 минут из-за пробок

Начало матча 16-го тура бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Байером» отложено на 15 минут.

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» должна была стартовать в 22:30 по московскому времени, однако встреча задерживается из-за пробок в Дортмунде.

В 15 турах чемпионата Германии «Байер» набрал 32 очка и располагается на второй позиции в турнирной таблице. «Боруссия» с 25 очками идет на шестой строчке.

В предыдущих матчах до зимней паузы «Боруссия» победила «Вольфсбург» (3:1), а «Байер» разгромил «Фрайбург» (5:1).