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Германия

Сегодня, 17:42

Матчи 17-го тура бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о Беккенбауэре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матчи 17-го тура чемпионата Германии начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся на днях Франце Беккенбауэре, сообщает Немецкая футбольная лига (DFL).

«В память о Беккенбауэре DFL планирует провести минуту молчания и надеть траурную форму на матчи 17-го тура бундеслиги (с 12 по 14 января)», — говорится в заявлении лиги.

Беккенбауэр скончался в понедельник, 8 января, в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча». Помимо этого, Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира со сборной ФРГ в 1990 году в статусе главного тренера.

Франц Беккенбауэр. Послевоенный ребенок, который должен был стать не футболистом, а страховым агентом. Памяти Беккенбауэра

Франц Беккенбауэр
Футбол
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