Матчи 17-го тура бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о Беккенбауэре

Матчи 17-го тура чемпионата Германии начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся на днях Франце Беккенбауэре, сообщает Немецкая футбольная лига (DFL).

«В память о Беккенбауэре DFL планирует провести минуту молчания и надеть траурную форму на матчи 17-го тура бундеслиги (с 12 по 14 января)», — говорится в заявлении лиги.

Беккенбауэр скончался в понедельник, 8 января, в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча». Помимо этого, Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира со сборной ФРГ в 1990 году в статусе главного тренера.