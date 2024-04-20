Матсен готов перейти в дортмундскую «Боруссию» на постоянной основе

Фланговый защитник «Челси» Иан Матсен, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», не собирается возвращаться в лондонский клуб, сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, 22-летний футболист чувствует себя комфортно в Германии и готов остаться в команде по окончании текущего сезона. Игрок уже проинформировал руководство «синих» о своем решении покинут клуб на постоянной основе ближайшим летом.

Согласно данным журналиста, сумма отступных футболиста составляет 35-40 миллионов евро.

За «Боруссию» Матсен отыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.