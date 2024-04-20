Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:11

Матсен готов перейти в дортмундскую «Боруссию» на постоянной основе

Telegram Дзен

Фланговый защитник «Челси» Иан Матсен, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», не собирается возвращаться в лондонский клуб, сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, 22-летний футболист чувствует себя комфортно в Германии и готов остаться в команде по окончании текущего сезона. Игрок уже проинформировал руководство «синих» о своем решении покинут клуб на постоянной основе ближайшим летом.

Согласно данным журналиста, сумма отступных футболиста составляет 35-40 миллионов евро.

За «Боруссию» Матсен отыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
0
Читайте также
Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» пройдет 21 апреля
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

Маттеус хочет видеть Эмери главным тренером «Баварии»