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Сегодня, 20:35

Маттеус хочет видеть Эмери главным тренером «Баварии»

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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал новость о том, что Унаи Эмери может стать главным тренером мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что немецкая команда рассматривает кандидатуру испанского специалиста, в данный момент возглавляющего «Астон Виллу».

«Он отлично проделывает свою работу. У него большой опыт, в том числе международный, и он выигрывал титулы — например, в «Севилье». Эмери привнес бы новые веяния, он стал бы новым лицом в бундеслиге, и это хорошо подошло бы «Баварии», приводит слова Маттеуса Sky Sport.

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 33 матчах. При этом команда вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «Олимпиакосом».

В феврале этого года «Бавария» объявила об уходе главного тренера Томаса Тухеля из клуба ближайшим летом.

Лотар Маттеус
ФК Астон Вилла
ФК Бавария
Унаи Эмери
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