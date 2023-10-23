Маттеус не понимает, зачем Сане менять «Баварию» на другой клуб

Сегодня, 06:37
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном уходе вингера Лероя Сане из мюнхенского клуба.
Сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Ливерпуль».
«Сейчас он играет в одном из величайших клубов мира, и если он чувствует себя удовлетворенным, то зачем уходить?» — цитирует Маттеуса Sport.es.
В этом сезоне Сане провел за «Баварию» 12 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стлимость игрока сборной Германии в 75 миллионов евро.