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10 апреля, 08:29

Маттеус объяснил, почему Неймар не подойдет «Баварии»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что не видит аргентинца Лионеля Месси в мюнхенском клубе.

«Баварии» не нужны шоумены. Неймар слишком высокого мнения о себе. Я обращал на это внимание не один раз. «Бавария» — это семья. Мы заботимся друг о друге. Неймар же больше сосредоточен на себе, чем о команде. Нашему клубу не нужен футболист, который ставит свои интересы выше командных», — приводит слова Маттеуса ESPN.

В январе этого года Неймар вернулся в «Сантос», где начинал свою карьеру. Ранее он также выступал за «Аль-Хиляль», «ПСЖ» и «Барселону».

33-летний бразилец является двукратным чемпионом Испании, пятикратным чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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Лотар Маттеус
Неймар Сантос
Футбол
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