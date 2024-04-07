Маттеус считает, что «Бавария» должна заменить главного тренера

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, что думает о главном тренере команды Томасе Тухеле после поражения от «Хайденхайма» со счетом 2:3. Он считает, что специалист не может наладить игру команды и должен покинуть клуб в ближайшее время.

«Провал с «Боруссией» и это поражение говорят сами за себя. Тухель уже не может наладить игру команды. Думаю, клуб предпримет какие-то действия в ближайшие дни. Тухель уже не в состоянии что-то сделать», — передает слова Лотара Bayern & Germany.

«Бавария» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на 16 очков.