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Сегодня, 16:40

Маттеус: «Не думаю, что Кейн снова забьет 36 голов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус считает, что мюнхенцы могут завоевать титул в этом сезоне, даже если Харри Кейн не сравняется по количеству забитых мячей со своим прошлогодним результатом в 36 голов.

«Я не думаю, что он [Кейн] снова забьет 36 голов. Но, возможно, ему это и не понадобится. Для меня фаворитами являются «Байер» и «Бавария» Мюнхен. Я вижу, что обе команды находятся на одном уровне, но у меня такое чувство, что «Бавария» победит», — приводит Goal слова Маттеуса.

В прошлом сезоне чемпионом Германии стал «Байер», который завершил турнир без поражений. «Бавария» заняла третье место в бундеслиге.

Источник: Goal
Гарри Кейн
Лотар Маттеус
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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