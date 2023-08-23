Маттеус сообщил об ухудшении здоровья у Беккенбауэра

Легенда немецкого и мирового футбола Лотар Маттеус сообщил, что состояние здоровья Франца Беккенбауэра сейчас является тревожным.

«Мы желаем ему наилучшего здоровья, чтобы вернулся прежний Беккенбауэр, полный энергии. Он сам всегда говорил, что здоровье — это самая важная вещь на свете, но на данный момент у него этого нет. Ему не очень хорошо. Будем надеяться на лучшее», — сказал Маттеус немецкому телеканалу RTL.

11 сентября Беккенбауэру исполнится 78 лет, и в настоящее время он занимает должность почетного президента мюнхенской «Баварии» — команды, за которую он играл с 1964 по 1977 год.