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Сегодня, 15:59

Маттеус: «Нойер больше не может быть капитаном «Баварии»

Мария Гусева
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Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что голкипера мюнхенского клуба Мануэля Нойера должны лишить капитанской повязки.

«Мануэль Нойер больше не может быть капитаном «Баварии»! Сначала он травмировался, катаясь на лыжах, а сейчас дает интервью, в котором яростно нападает на клуб. Разве он не говорил несколько недель назад, что никто не может быть выше клуба? Что меня очень беспокоило в интервью Мануэля, так это выбор слов. Его сердце было вырвано. Со всем пониманием: никто не погиб, ни один ребенок серьезно не болен, это просто уход сотрудника, с которым он был очень близок», — цитирует Goal Маттеуса.

36-летний Нойер в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска. Ему на замену был куплен у «Боруссии» Янн Зоммер.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, набрав 40 очков в 19 матчах.

Лотар Маттеус
Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Бундеслига
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