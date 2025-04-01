Майер — о Мюллере: «Томас — воплощение баварского духа»

Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер выразил возмущение возможным расставанием клуба с 35-летним полузащитником Томасом Мюллером.

«Томас — воплощение баварского духа. Как можно даже рассматривать его уход? Он не просто игрок, он живая история клуба. О какой карьере в Дубае или Америке может идти речь, когда у него здесь, в Мюнхене, вся жизнь: семья, конюшни, глубокая связь с этим городом», — приводит слова Майера Sky Sport Germany.

Полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству матчей за клуб. В сентябре прошлого года он превзошел рекорд Майера, сыгравшего 709 матчей.