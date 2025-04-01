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1 апреля, 13:46

Майер — о Мюллере: «Томас — воплощение баварского духа»

Камила Абдурахманова
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Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер выразил возмущение возможным расставанием клуба с 35-летним полузащитником Томасом Мюллером.

«Томас — воплощение баварского духа. Как можно даже рассматривать его уход? Он не просто игрок, он живая история клуба. О какой карьере в Дубае или Америке может идти речь, когда у него здесь, в Мюнхене, вся жизнь: семья, конюшни, глубокая связь с этим городом», — приводит слова Майера Sky Sport Germany.

Полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству матчей за клуб. В сентябре прошлого года он превзошел рекорд Майера, сыгравшего 709 матчей.

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Томас Мюллер
ФК Бавария
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