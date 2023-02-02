«Бавария» разгромила «Майнц» в 1/8 финала Кубка Германии

«Бавария» крупно переиграла «Майнц» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» в Майнце.

На 17-й минуте Эрик Максим Шупо-Мотинг открыл счет с передачи новичка команды Жоау Канселу. Затем Джамал Мусиала удвоил преимущество, а перед самым перерывом Лерой Сане довел дело до разгрома.

После перерыва команды сделали несколько замен. На 82-й минуте главный тренер «Майнца» Бен Свенссон получил красную карточку, после чего Энтони Дэвис забил четвертый мяч мюнхенцев. На последних минутах защитник Александр Хак, вышедший на поле после перерыва, получил вторую желтую карточку и был удален.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».