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«Майнц» — «Бавария»: прямая трансляция матча бундеслиги

Матч бундеслиги «Майнц» — «Бавария» начнется в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Бавария&amp;quot;.
Фото AFP
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«Бавария» на выезде сыграет против «Майнце» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу в субботу, 21 октября. Игра пройдет на стадионе Mewa Arena в Майнце, Германия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Германия. Бундеслига 1. 8-й тур
21 окт, 19:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Бавария

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Майнц» — «Бавария» можно будет на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 19.25.

Ключевые события игры чемпионата Германии «Майнц» — «Бавария» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд завершилась поражением мюнхенского клуба со счетом 1:3.

«Бавария» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц» располагается на 17-й строчке с 2 баллами.

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Футбол
ФК Бавария
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