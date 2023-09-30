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Германия

Сегодня, 18:25

«Байер» разгромил «Майнц» и вышел на первое место в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Майнц» — «Байер».
Фото Reuters
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«Байер» на выезде одержал победу над «Майнцем» в 6-м туре немецкой бундеслиги — 3:0.

На 18-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Сеппа ван ден Берга. На 59-й минуте преимущество «Байера» удвоил Алекс Гримальдо. Окончательный счет на 65-й минуте установил Йонас Хофманн.

«Байер» с 16 очками вышел на первое место в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо останется на первой строчке по итогам тура, если «Бавария» потеряет очки в игре с «Лейпцигом».

«Майнц» с 1 очком продолжает замыкать турнирную таблицу.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:3
Байер

«Вольфсбург» на своем поле обыграл «Айнтрахт» — 2:0. Победу «волкам» принес дубль Йонаса Винда. Гости играли в меньшинстве с 59-й минуты — две желтые карточки получил Марио Гетце.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:0
Айнтрахт Ф

«Штутгарт» в гостях одержал победу над «Кельном» — 2:0. Дублем отметился Дениз Ундав.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
0:2
Штутгарт

«Хайденхайм» на своем поле обыграл «Унион» Берлин — 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Ян-Никлас Бесте.

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:0
Унион Б

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
ФК Вольфсбург
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
ФК Штутгарт
0
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