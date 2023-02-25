«Майнц» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию»

«Майнц» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 22-го тура чемпионата Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» в Майнце.

Корейский полузащитник Джэ Сон Ли стал автором единственного гола в первом тайме. Сразу после перерыва Маркус Ингвартсен удвоил преимущество с передачи Людовика Ажорка, который на 72-й минуте забил уже сам. В самой концовке 17-летний Нельсон Вайпер довел счет до разгромного.

«Майнц» одержал третью победу подряд и поднялся на 7-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» идет на 9-й строчке — 29 очков.