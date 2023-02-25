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Германия

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«Майнц» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию»

Евгений Козинов
Корреспондент
24 февраля. «Майнц» — «Боруссия М» — 4:0.
Фото Global Look Press
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«Майнц» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 22-го тура чемпионата Германии — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Мева Арена» в Майнце.

Корейский полузащитник Джэ Сон Ли стал автором единственного гола в первом тайме. Сразу после перерыва Маркус Ингвартсен удвоил преимущество с передачи Людовика Ажорка, который на 72-й минуте забил уже сам. В самой концовке 17-летний Нельсон Вайпер довел счет до разгромного.

«Майнц» одержал третью победу подряд и поднялся на 7-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» идет на 9-й строчке — 29 очков.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
24 февр, 22:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
4:0
Боруссия М
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
0
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