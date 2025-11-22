«Майнц» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» и до 7 матчей продлил серию без побед в Бундеслиге

«Майнц» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в 11-м туре немецкой Бундеслиги — 1:1. Гости открыли счет на 9-й минуте благодаря автоголу Андреаса Ханче-Ольсона. Хозяева отыгрались во втором тайме — на 76-й минуте отличился Данни да Коста. В концовке «Майнц» остался в меньшинстве. На 87-й минуте красную карточку получил Доминик Кор. «Майнц» (6 очков) продлил серию без побед в Бундеслиге до 7 матчей и остается предпоследним в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (20), у которого прервалась серия побед из 4 матчей, идет шестым. Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.

21 ноября, 22:30. Mewa Arena (Майнц)