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Германия

Сегодня, 21:57

«Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок за пост с поддержкой Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анвар Эль-Гази.
Фото ФК «Майнц»
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Полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази отстранен от работы с основным составом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

28-летний футболист опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине. Позже эта публикация была удалена.

«Эль-Гази занял позицию по продолжающемуся конфликту на Ближнем Востоке, которую клуб счел неприемлемой. Перед принятием этого решения клуб и игрок провели углубленное обсуждение

«Майнц уважает тот факт, что существуют разные точки зрения на длящийся десятилетиями сложный конфликт на Ближнем Востоке. тем не менее, клуб дистанцируется от содержания поста в социальных сетях, о котором идет речь, поскольку он не соответствует ценностям клуба», — сказано в заявлении «Майнца».

Футбол
ФК Майнц
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