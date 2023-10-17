«Майнц» отстранил Эль-Гази от игр и тренировок за пост с поддержкой Палестины

Полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази отстранен от работы с основным составом, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

28-летний футболист опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине. Позже эта публикация была удалена.

«Эль-Гази занял позицию по продолжающемуся конфликту на Ближнем Востоке, которую клуб счел неприемлемой. Перед принятием этого решения клуб и игрок провели углубленное обсуждение

«Майнц уважает тот факт, что существуют разные точки зрения на длящийся десятилетиями сложный конфликт на Ближнем Востоке. тем не менее, клуб дистанцируется от содержания поста в социальных сетях, о котором идет речь, поскольку он не соответствует ценностям клуба», — сказано в заявлении «Майнца».