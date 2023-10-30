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«Майнц» вернул в тренировкам Эль-Гази, отстраненного за поддержку Палестины

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази вернулся к тренировкам с основной командой «Майнца», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

17 октября стало известно, что «Майнц» отстранил Эль-Гази. 28-летний футболист опубликовал в социальных сетях пост, в котором выразил поддержку Палестине. Позже эта публикация была удалена.

«Культура исправления ошибок, укоренившаяся в клубе, требует дать игроку шанс на реабилитацию. Таким образом, Эль Гази вернется к тренировкам и матчам в «Майнца» в кратчайшие сроки», — сказано в заявлении клуба.

Футбол
ФК Майнц
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