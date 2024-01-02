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Германия

Сегодня, 10:00

Менеджер мюнхенского отеля рассказал о поведении Кейна

Виктория Кравченко
Гарри Кейн.
Фото Reuters
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Менеджер отеля в Мюнхене рассказал, что думает о форварде «Баварии» Гарри Кейне, который останавливался у них. Он назвал футболиста и его семью самыми обычными гостями.

«Мы обычно предоставляем особые развлечения для детей, например, устанавливаем в комнатах вигвамы для игр и разрешаем им эксклюзивно пользоваться бассейном на крыше. Но Гарри не просил ничего необычного. Даже когда мы приготовили для него огромную шоколадную «Альянц-Арену», он не тронул ее», — рассказал менеджер Goal.

На прощание Кейн сфотографировался со всем персоналом отеля.

Англичанин перешел в «Баварию» в августе 2023 года, его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. На данный момент стоимость футболиста составляет 110 миллионов евро.
Гарри Кейн
ФК Бавария
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