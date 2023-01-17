Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 01:25

Менхенгладбахская «Боруссия» отказалась продавать Зоммера в «Баварию» за 8 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Ян Зоммер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Бавария» продолжает переговоры по трансферу вратаря менхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы предложили за 34-летнего швейцарца 8 миллионов евро, при этом сумма могла вырасти до 9 миллионов евро с учетом возможных бонусов. «Боруссия» отклонила это предложение.

«Бавария» находится в поисках замены голкиперу Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона-2022/23 из-за травмы.

В нынешнем сезоне Зоммер пропустил 19 голов в 15 матчах за «Боруссию», отыграв 4 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2023 года.

Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Глава МИД Австрии отверг идею полного запрета на выдачу виз россиянам
Читатели Le Figaro раскритиковали Столтенберга за новые поставки оружия Украине
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Спортивный директор «Лейпцига» подтвердил, что Нкунку должен летом перейти в «Челси»