Менхенгладбахская «Боруссия» отказалась продавать Зоммера в «Баварию» за 8 миллионов евро

«Бавария» продолжает переговоры по трансферу вратаря менхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, мюнхенцы предложили за 34-летнего швейцарца 8 миллионов евро, при этом сумма могла вырасти до 9 миллионов евро с учетом возможных бонусов. «Боруссия» отклонила это предложение.

«Бавария» находится в поисках замены голкиперу Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона-2022/23 из-за травмы.

В нынешнем сезоне Зоммер пропустил 19 голов в 15 матчах за «Боруссию», отыграв 4 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2023 года.