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Сегодня, 14:37

Месут Озил объявил о завершении карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
Месут Озил.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении карьеры.

«Всем привет. После долгих размышлений я решил объявить об уходе из профессионального футбола. Мне повезло быть футболистом на протяжении практически 17 лет. Я очень благодарен за эту возможность. Тем не менее в последние недели и месяцы, после длительных проблем из-за травм мне стало ясно, что пришло время уходить.
Я прошел невероятный путь, наполненный незабываемыми моментами и эмоциями. Хочу поблагодарить все мои клубы: «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул Башахшехир». Спасибо всем тренерам, которые поддерживали меня, и моим одноклубникам, с которыми мы стали друзьями.
Особенная благодарность — моей семье и ближайшим друзьям. Они были со мной с первого дня моего пути и подарили мне много любви и поддержки, как в радостные моменты, так и в горестные. Спасибо всем моим фанатам, которые всегда любили меня, несмотря ни на что. Теперь я собираюсь посвятить время своей прекрасной жене Амин и нашим двум прекрасным дочерям, Эде и Эле. Но будьте уверены, что иногда вы еще будете что-то обо мне слышать», — написал футболист у себя в соцсетях.

34-летний Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

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Месут Озил
Футбол
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