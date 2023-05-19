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Германия

Сегодня, 11:13

Клозе — о Фюллькруге: «Он нравится мне уже давно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе поделился мнением о форварде «Вердера» Никласе Фюллькруге.

«Он нравится мне уже давно. Не так много людей с таким голевым чутьем, как у него. У него есть все необходимое. Защитники никак не могут приспособиться к нему. Он хорошо играет головой, он быстрый, хорош в комбинационной игре, бьет обеими ногами», — приводит слова Клозе DPA.

Контракт нападающего с командой рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 30-летний Фюллькруг сыграл за «Вердер» 28 матчей во всех турнирах, отметившись в них 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Мирослав Клозе
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