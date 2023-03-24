Многие игроки «Баварии» были удивлены уходом Нагельсманна

Сегодня, 14:48
Многие игроки «Баварии» были удивлены тем, что руководство клуба уволило Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера, сообщает Sport1.
В СМИ писали, что на его место, скорее всего, придет Томас Тухель.
По данным источника, для многих в команде стало неожиданностью то, что Нагельсманн покинул клуб. Сам тренер также был не готов к этой новости.
Сообщалось, что у многих важных игроков команды были напряженные отношения со специалистом.
После 25 туров «Бавария» с 52 очками занимает второе место в бундеслиге, на 1 балл отставая от дортмундской «Боруссии».