Мостовой прокомментировал увольнение Нагельсманна из «Баварии»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии».

«В плане результата отставка неожиданная. Но что касается атмосферы в команде. Постоянно были новости, что молодой Нагельсманн что-то из себя корчил и строил, а это не нравилось титулованным игрокам. Возможно, они не оценили его поведение. Так что видимо проблемы были.

Тухель хорошо отработал в «Челси» за последние годы. Он всё-таки намного опытнее, чем Нагельсманн. Плюс он и намного титулованнее. Он тоже немец, это для «Баварии» плюс. Так что такая замена не очень логична с точки зрения результатов, которые показывал Нагельсманн, но логична по всем другим показателям», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.ру».

24 марта «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна. Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года. Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года.