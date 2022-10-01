Мусиала доволен результатом матча «Баварии» с «Байером»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал разгромную победу над «Байером» (4:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Мы все хотим побеждать и быть номером один. Это то, что мы должны показывать в наших следующих играх. Мне немного повезло с моим голом. Я все еще хочу прибавлять и забивать больше голов, хотя сезон идет хорошо для меня. Мы все чувствовали давление, поэтому сосредоточились на себе», — цитирует Мусиалу сайт «Баварии».

«Бавария» прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге и идет на втором месте в таблице — 15 очков, а «Байер» — 16-й с 5 очками.