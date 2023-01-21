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Германия

Сегодня, 09:03

Мусиала — лучший игрок сборной Германии в 2022 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала был признан лучшим игроком национальной команды в 2022 году по версии болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации футбола Германии.

Хавбек набрал 66,2% голосов в голосовании. Второе место занял Кай Хаверц (8%), на третьей строчке расположился полузащитник Йозуа Киммих (6,1%).

19-летний Мусиала сыграл за сборную Германии 20 матчей и забил один гол.

На ЧМ-2022 он провел три матча за национальную команду и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.dfb.de/news/detail/musiala-ist-nationalspieler-des-jahres-247749/
Джошуа Киммих
Футбол
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
Кай Хаверц
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