Мусиала — лучший игрок сборной Германии в 2022 году

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала был признан лучшим игроком национальной команды в 2022 году по версии болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации футбола Германии.

Хавбек набрал 66,2% голосов в голосовании. Второе место занял Кай Хаверц (8%), на третьей строчке расположился полузащитник Йозуа Киммих (6,1%).

19-летний Мусиала сыграл за сборную Германии 20 матчей и забил один гол.

На ЧМ-2022 он провел три матча за национальную команду и не отличился результативными действиями.