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Германия

27 марта, 11:10

Мусиала: «Чувствую, что сейчас играю в свой лучший футбол»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о своей игре.

«Я чувствую, что сейчас играю в свой лучший футбол. Понимаю, что сделал шаг вперед. Я забиваю голы и делаю результативные передачи, необходимые для привлечения внимания. Я играл стабильно весь сезон и хочу продолжать в том же ключе», — приводит слова Мусиалы Bild.

В текущем сезоне 21-летний немец провел 31 матч, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

ФК Бавария
Джамал Мусиала
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