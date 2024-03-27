Мусиала: «Чувствую, что сейчас играю в свой лучший футбол»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о своей игре.

«Я чувствую, что сейчас играю в свой лучший футбол. Понимаю, что сделал шаг вперед. Я забиваю голы и делаю результативные передачи, необходимые для привлечения внимания. Я играл стабильно весь сезон и хочу продолжать в том же ключе», — приводит слова Мусиалы Bild.

В текущем сезоне 21-летний немец провел 31 матч, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.