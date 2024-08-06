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Форвард «Баварии» Мусиала: «Мы не смогли завоевать титул в прошлом сезоне и не хотим повторить это снова»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала рассказал об амбициях команды перед стартом сезона-2024/25.

«Мы очень мотивированы. Мы не смогли завоевать титул в прошлом сезоне и не хотим повторить это снова. У нас менталитет победителей, но если мы не будем выкладываться на 100 процентов на протяжении всего сезона, мы не достигнем наших целей. Мы должны в первую очередь смотреть на себя, на то, что мы лучше других, и постепенно делать шаги вперед», — приводит Sport1 слова Мусиалы.

В прошлом сезоне «Бавария» заняла третье место в бундеслиге. Новый розыгрыш чемпионата Германии начнется 23 августа. В 1-м туре «Бавария» на выезде сыграет с «Вольфсбургом».

Источник: Sport1
Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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