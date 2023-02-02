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Германия

Сегодня, 06:23

Мусиала: «Убедительная победа пойдет на пользу «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над «Майнцем» (4:0) в 1/8 финала Кубка Германии.

«Мы знаем, какими качествами обладает «Бавария». Победа была важна для нас, чтобы к следующим играм подойти спокойно. Такая убедительная победа приносит нам всем пользу. Было важно забить второй и третий голы, что успокоить игру», — цитирует пресс-служба клуба Мусиалу.

Соперник «Баварии» по 1/4 финала турнира станет известен после жеребьевки. Ранее в эту стадию уже вышли «Лейпциг», «Унион» и «Штутгарт».

1&nbsp;февраля. &laquo;Майнц&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. «Бавария» разгромила «Майнц» в 1/8 финала Кубка Германии

Футбол
ФК Бавария
Джамал Мусиала
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