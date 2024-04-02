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Сегодня, 08:24

Мюллер: «Баварии» нужно вернуться в строй, игра с «Боруссией» разочаровала нас»

Алина Савинова
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер признался, что команда разочарована своим выступлением в матче с дортмундской «Боруссией» в 27-м туре бундеслиги (0:2).

«Мы очень разочарованы своей игрой. Пауза на матчи сборных не принесла нам никакой пользы. Мы были недостаточно эффективны. Мы могли забить в решающие моменты. «Боруссия» играла в достойный футбол на протяжении 90 минут, но не сделала ничего особенного. Они заслужили победу. Мы надеялись, что сегодняшний день станет толчком для следующих игр. Мы играли слишком дико в первом тайме, мало чего показывали индивидуально. Нам нужно вернуться в строй, эта игра разочаровала нас», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

На данный момент «Бавария» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 60 очками. Лидером является «Байер», на счету которого 73 балла.

В следующем туре «Бавария» сыграет против «Хайденхайма». Матч пройдет 6 апреля.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2024/03/reaction-to-bayern-bundesliga-game-at-home-to-borussia-dortmund
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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