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Мюллер назвал Кейна лучшим нападающим на данный момент

Виктория Кравченко
Гарри Кейн.
Фото Reuters
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Футболист «Баварии» Томас Мюллер назвал партнера по команде Гарри Кейна лучшим нападающим в мире на данный момент. Он считает, что тот понимает игру.

«Он понимает игру. Знает, где уязвимые места, может отдать передачу, за которой следует идея. Не знаю, был ли вообще у кого дебютный сезон лучше, чем у Гарри. И под этим я понимаю не только статистику, но и влияние игрока на команду. Кейн — это игрок, который всегда рядом. Он всегда на топ-уровне», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

На данный момент 30-летний англичанин является лучшим бомбардиром бундеслиги с 22 голами на счету. В «Баварии» футболист играет с лета 2023 года.

Гарри Кейн
Томас Мюллер
ФК Бавария
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