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Сегодня, 06:45

Мюллер недоволен игрой «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

Виктория Кравченко
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о ничейном матче с «Хоффенхаймом» (1:1) в 28-м туре чемпионата Германии.

«Мы были в шоке от нашей игры. Мы хорошо тренировались перед матчем. Думаю, тренер сильно расстроен. Нам нужно выбросить эту игру из головы. Мы проведем хороший анализ завтра, а затем посмотрим в следующей игре, что получится», — цитирует Мюллера Bavarian Football Works.

Команда Томаса Тухеля занимает первое место в бундеслиге с 59 очками. «Хоффенхайм» находится на 13 месте (29).

Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
Томас Тухель
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