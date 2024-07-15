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Сегодня, 11:43

Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Виктория Кравченко
Томас Мюллер.
Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он рассказал, что почувствовал любовь фанатов, когда поднял кубок мира над головой.

«Я всегда очень гордился, что выступаю за свою страну. Мы вместе праздновали, вместе проливали слезы. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам и членам национальной команды. Спасибо за эти годы», — заявил Мюллер на своем YouTube-канале.

34-летний Мюллер выступал за национальную команду с 2010 года, провел 131 матч и забил 45 голов. Футболист участвовал в четырех чемпионатах Европы и четырех чемпионатах мира.

В 2014 году вместе с Германией он стал победителем мирового первенства.

На Евро-2024 сборная Германии проиграла Испании (1:2 д. в.) в матче 1/4 финала.

Томас Мюллер
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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