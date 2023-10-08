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Мюллер повторил рекорд Нойера по количеству побед в бундеслиге

Виктория Кравченко
Томас Мюллер.
Фото Getty Images
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер повторил достижение одноклубника Мануэля Нойера по количеству побед в бундеслиге после матча 7-го тура с «Фрайбургом» (3:0), пишет OptaFranz.

По данным источника, эта победа стала для Мюллера 322-й в карьере (448 матчей в бундеслиге). Столько же побед — у Нойера (478 матчей).

34-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах чемпионата Германии, в которых отметился двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Мануэль Нойер
Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Фрайбург
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