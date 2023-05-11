Мюллер прокомментировал информацию об уходе из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подшутил над слухами о своем возможном уходе из клуба, опубликовал фотографию своей лошади по имени Король Д'ави, сообщает RMC Sport.

«Если бы вы могли читать газеты Короля Д'ави», — написал Мюллер, подкрепив к посту хештеги со словами «все внимание сосредоточено на чемпионате» и «только «Бавария».

Ранее сообщалось, что 33-летний немец разочарован количеством игровой практики в этом сезоне и готов уйти.