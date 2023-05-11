Мюллер прокомментировал информацию об уходе из «Баварии»

Сегодня, 08:23
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подшутил над слухами о своем возможном уходе из клуба, опубликовал фотографию своей лошади по имени Король Д'ави, сообщает RMC Sport.
«Если бы вы могли читать газеты Короля Д'ави», — написал Мюллер, подкрепив к посту хештеги со словами «все внимание сосредоточено на чемпионате» и «только «Бавария».
Ранее сообщалось, что 33-летний немец разочарован количеством игровой практики в этом сезоне и готов уйти.
В текущем сезоне Мюллер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2024 года.