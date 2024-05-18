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Мюллер — о результатах «Баварии»: «Возможно, мы не подходили друг другу как команда»

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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результаты команды в сезоне-2023/24.

В заключительном, 34-м туре чемпионата Германии мюнхенцы потерпели выездное поражение от «Хоффенхайма» со счетом 2:4.

«Мы поздравляем всех, кто победил нас в этом году, включая, конечно же, новых чемпионов Германии. Теперь мы оставим все это позади, я очень хочу закончить этот сезон и вступить в новый.

Возможно, мы не подходили друг другу как команда, возможно, нам нужны были игроки другого типа, возможно, тренер должен был сделать что-то по-другому", — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

По итогам сезона «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 72 очка. Клуб впервые с 2013 года не стал чемпионом Германии.

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
Бундеслига
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