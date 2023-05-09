Мюллер рассматривает возможность ухода из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может покинуть команду в конце сезона, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, 33-летний немец разочарован количеством игровой практики в этом сезоне. При этом он не хочет завершать карьеру, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом в другую команду, не исключая клубы из бундеслиги.

В текущем сезоне Мюллер сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2024 года.