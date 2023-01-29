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Германия

Сегодня, 09:53

Мюллер заявил, что игроки «Баварии» разражены тремя ничьими подряд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал выступление команды в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» (1:1).

«Настрой команды был достойным. Мы хотели разорвать порочный круг в этом матче. В первом тайме сыграли хорошо, во втором ситуация стала более сумбурной. Соперник мешал нам создавать опасные моменты и играл компактно. Конечно, мы недовольны, что сыграли вничью в трех матчах. Это нас раздражает, но это не должно отрицательно сказываться на наших следующих выступлениях», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

«Бавария» третий матч подряд сыграла вничью в бундеслиге и занимает первое место (37 очков).

Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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