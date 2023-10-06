Нагельсманн вызвал в сборную Германии 26 футболистов на октябрьский сбор

Стал известен состав сборной Германии на ближайший учебно-тренировочный сбор. Новый главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн вызвал 26 футболистов.

В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики.

Список игроков сборной Германии:

Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп;

Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау;

Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофманн, Киммих, Мусиала, Сане, Вирц;

Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

36-летний Нагельсманн возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика. Сообщалось, что его ассистентами в сборной будут Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.