Нагельсманн близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии

Бывший наставник «Хоффенхайма», «Лейпцига» и «Баварии» Юлиан Нагельсманн близок к назначению на пост главного тренера сборной Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Нагельсманн является фаворитом на этот пост.

10 сентября DFB объявил об увольнении Ханси Флика, который возглавлял команду с 2021 года. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.