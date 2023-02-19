Нагельсманн извинился перед арбитрами после матча с гладбахской «Боруссией». Немецкий футбольный союз начал разбирательства в отношении тренера

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн извинился перед арбитрами, которые работали на матче команды против гладбахской «Боруссией» (2:3).

«Эмоции — часть спорта. Учитывая красную карточку, мне пришлось выговориться после игры. Однако я должен извиниться за выбор слов перед бригадой Тобиаса Вельца. К сожалению, я явно зашёл слишком далеко», — написал Нагельсманн в социальных сетях.

Тем не менее, Немецкий футбольный союз начал разбирательства в отношении главного тренера «Баварии».

Контрольный комитет Немецкого футбольного союза запросил у Юлиана Нагельсманна комментарий по инциденту. Тренер «Баварии» напишет объяснительную, после чего ситуация будет оценена в комплексе.